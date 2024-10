Sylvie Meis über «Love Island VIP»: «Es wird glamouröser als je zuvor»

«Hammer–Cast» sorgt für Überraschungen

«Den Celebrities will man auch was bieten, deshalb mussten wir unsere Villa ein bisschen aufpimpen, die Atmosphäre ist traumhaft», verspricht die Moderatorin einen etwas veränderten Look der Kuppelshow. Hinzu kommt ein «Hammer–Cast, den wir alle denken zu kennen, uns viele aber überraschen werden und wir Sachen zu sehen bekommen, die man nicht erwartet». Vor allem bei den Paarungszeremonien sei sie als Moderatorin oft überrascht gewesen, erzählt Meis. «Diese Staffel ist ganz viel passiert, was ich nicht erwartet habe.» Am meisten an ihrem Job mache ihr Spass, «Menschen zu sehen, die jemanden auswählen, wo man die Verliebtheit sieht, wie das wächst, wo es darum geht, ob sie es bis zum Finale schaffen oder nicht, ob das Zukunft hat oder nicht».