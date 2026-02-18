Sylvie Meis über Schönheitsideale: «Wer entscheidet, was perfekt ist?»

Wie stehen Sie zu kosmetischen Eingriffen und Filtern in sozialen Medien?

Meis: Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich selbst Filler und Botox verwende. Für mich sind das persönliche Entscheidungen, die ich sehr bewusst treffe. Wichtig ist mir jedoch, dass in den Medien klar kommuniziert wird: Das ist kein Muss. Jede Frau – und natürlich auch jeder Mann – sollte völlig selbstbestimmt entscheiden, ob solche Behandlungen zu ihr passen. Dabei spielt ein erfahrener, vertrauenswürdiger Arzt eine entscheidende Rolle. Und ich finde es ebenso wichtig zu betonen, dass man nicht zu früh damit beginnen sollte. Schönheit hat so viele Facetten, und am Ende geht es darum, sich in seiner eigenen Haut wohl und authentisch zu fühlen.