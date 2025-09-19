Sylvie Meis und Co.: Echter Luxusurlaub bedeutet Zeit mit der Familie

Den Sommer haben die prominenten Gäste an den unterschiedlichsten Orten verbracht: Monica Ivančan war erst «zum Wandern in die Berge von Südtirol, danach haben wir noch ein paar entspannte Tage am Strand in Griechenland verbracht.» Sylvie Meis war an vielen Orten unterwegs, aber «am besondersten war jedoch die gemeinsame Zeit mit meinem Sohn auf Ibiza», so die Moderatorin. Bei Dana Schweiger war der Sommer «eine bunte Mischung: London und Mailand für das Grossstadtleben, dazu Norfolk für entspannte Tage in der Natur. Auf Mallorca habe ich Zeit mit Freunden und Familie verbracht, Ibiza stand im Zeichen von Musikfestivals – dort geht es immer ‹voll Gas›.»