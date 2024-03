Sylvie Meis verwandelt sich in eine Göttin

Sie musste schon mehrmals ihre Stärke unter Beweis stellen

Zum Disney–Klassiker «Hercules» hat Meis aus persönlichen Gründen eine ganz besondere Verbindung: «Die Geschichte dieses Helden berührt mich, weil er immer wieder seine Stärke beweisen muss und ein so grosses Herz hat. Ich musste selbst oft zu meiner wirklichen Stärke zurückfinden. Hercules erinnert mich daran», so die Powerfrau. Bei der «Hercules»–Weltpremiere am 24. März im Stage Theater Neue Flora in Hamburg wird sie dabei sein. Für Meis ist der Aufritt ein Heimspiel, schliesslich wohnt sie seit vielen Jahren in der Hansestadt. Sie freue sich, dass ein Disney–Stück in ihrer Wahlheimatstadt seine Weltpremiere feiert: «Ich liebe Hamburg. Deshalb bin ich unglaublich stolz, dass das Musical in der Hansestadt uraufgeführt wird.»