Synchronsprecher-Legende Rainer Brandt ist tot

Seine Karriere startete der gebürtige Berliner in den 1950er Jahren, als er sich in der Annahme, es handle sich um ein Filmstudio, versehentlich bei einem Synchronstudio vorstellte. Gleichzeitig zu ersten Arbeiten als Synchronsprecher absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Max–Reinhardt–Schule in Wien. Als Schauspieler war er in verschiedensten Filmen und Serien zu sehen, spielte zudem am Theater.