«Szene-Ikonen und Nachwuchs»: Noch mehr Bands für Wacken angekündigt

Das Wacken Open Air hat für sein Jubiläumsjahr 2026 weitere Bands angekündigt. Bei der 35. Ausgabe des Festivals, zu der erneut Fans aus aller Welt nach Schleswig–Holstein reisen, stehen vom 29. Juli bis 1. August 2026 zahlreiche Acts auf dem Programm. Bereits bestätigt sind unter anderem Judas Priest, Arch Enemy, Black Label Society, Hämatom, Def Leppard, In Flames und Powerwolf.