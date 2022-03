T-Shirt für den guten Zweck: Die Toten Hosen spenden für die Ukraine

Die Toten Hosen haben ein T-Shirt für den guten Zweck auf den Markt gebracht. Alle Gewinne aus dem Verkauf sollen an die Ukraine gespendet werden. «Auch wir sind entsetzt über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine», heisst es auf der Webseite und in einem Instagram-Post der Band. Um den Betroffenen zu helfen, gebe es ab sofort das T-Shirt in den ukrainischen Nationalfarben zu kaufen. Auf schwarzem Untergrund ist das Bandlogo in blauer Farbe zu sehen, aussen herum stehen in einem gelben Kreis die Worte «You'll Never Walk Alone» sowie «Die Toten Hosen». Das Shirt ist sowohl für Frauen als auch für Männer erhältlich.