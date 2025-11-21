Tabaluga-Zeichner Helme Heine im Alter von 84 Jahren gestorben

Helme Heine (1941–2025) ist tot. Der Berliner Kinderbuchautor und Illustrator ist im Alter von 84 Jahren in Russell in Neuseeland gestorben. Das gab die Beltz Verlagsgruppe in einer Mitteilung bekannt. Heine sei einer der erfolgreichsten und renommiertesten Bilderbuchkünstler der Gegenwart gewesen, «dessen Werke Klassikerstatus erreichten. Vor allem die Geschichte der drei Freunde aus Mullewapp begleiteten und begeisterten Generationen von Leserinnen und Leser.»
Petra Albers, Verlagsleiterin Kinder– und Jugendbuch der Beltz Verlagsgruppe, erklärte in einem Statement: «Helme Heine gab einem das Gefühl, willkommen zu sein; ich bewunderte seine freie Sichtweise, das Leben zu nehmen, seine philosophischen Spielarten, natürlich seine drei Freunde, die Generationen von Kindern und Erwachsenen Glück beschert haben, und sein unermüdliches Kunstschaffen.»
Vielfältiges Schaffen
Heine wurde 1941 in Berlin geboren und studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunst. Mitte der 1960er–Jahre zog er nach Südafrika und gründete das politisch–literarische Kabarett «Sauerkraut». Er arbeitete unter anderem als Regisseur einer Theatergruppe und wurde Herausgeber einer satirischen Zeitschrift.
1976 erschien sein erstes Bilderbuch «Elefanteneinmaleins», «Na warte, sagte Schwarte» folgte 1977. Zu seinen bekanntesten Werken zählt «Freunde», das 1982 erschien. Es folgten Bücher wie «Foxtrott» (2003), «Die Krachmacher» (2006), «Ein Fall für Freunde» (2004) und «Neue Fälle für Freunde» (2005).
Ab 1983 widmete sich Helme Heine mit Musiker Peter Maffay (76) und dem Texter Gregor Rottschalk (80) der Entwicklung des kleinen grünen Drachen Tabaluga. Zu seinem Kunstschaffen gehören auch Romane für Erwachsene, Dreh– und Hörbücher, Theaterstücke oder Skulpturen und Bilder.
Helme Heine, dessen Werke in 35 Sprachen übersetzt wurde, erhielt in seiner Karriere zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der «Grosse Preis der Deutschen Akademie für Kinder – und Jugendliteratur» oder der «Europäische Jugendbuchpreis».
1977 kehrte Heine nach Deutschland zurück, seit den 1990er–Jahren lebte er in Neuseeland.