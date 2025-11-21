Tabaluga-Zeichner Helme Heine im Alter von 84 Jahren gestorben

Helme Heine (1941–2025) ist tot. Der Berliner Kinderbuchautor und Illustrator ist im Alter von 84 Jahren in Russell in Neuseeland gestorben. Das gab die Beltz Verlagsgruppe in einer Mitteilung bekannt. Heine sei einer der erfolgreichsten und renommiertesten Bilderbuchkünstler der Gegenwart gewesen, «dessen Werke Klassikerstatus erreichten. Vor allem die Geschichte der drei Freunde aus Mullewapp begleiteten und begeisterten Generationen von Leserinnen und Leser.»