«taff» feiert Jubiläum: Spannende Fakten und Zahlen aus 30 Jahren

Carpendale ist schon seit 2005 – also seit 20 Jahren – mit dabei und damit die dienstälteste «taff»–Moderatorin. Selbst nach der Geburt ihres Sohnes im Mai 2018 gönnte sie sich keine lange Auszeit und kehrte im August bereits wieder aus der Babypause zurück. Warum ist die Sendung für sie so besonders? «Für mich ist das grösste Geheimnis, dass wir uns immer wieder neu erfinden und uns aber trotzdem immer treu geblieben sind. Das ist wie in einer langjährigen Beziehung: Man kann sich blind aufeinander verlassen», wird sie in einer Pressemitteilung von ProSieben zitiert.