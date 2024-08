Tag 14 im Dschungelcamp: Klaustrophobische Abschiedsparty

Nach dem überraschenden Rauswurf von Alpha–Tier Thorsten Legat (55) in der letzten Folge ist im Camp nichts mehr so, wie zuvor. Einige Dschungellegenden halten dies für einen schlechten Scherz und suchen ungläubig das ganze Lager nach ihm ab. Doch an Tag 14 bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) rollen noch weitere unerwartete Köpfe.