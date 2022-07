Tag der Mango: Sieben kuriose Fakten über die exotische Frucht

Der Mangobaum ist in Indien heilig

Besonders in Indien gilt der Mangobaum in religiöser Tradition als heilig, sowohl bei Hindus als auch bei Buddhisten. So soll Buddha in einem Mangohain Rast gemacht haben und den Baum wegen seiner Langlebigkeit, Kraft und Stärke gepriesen haben. Viele Inderinnen und Inder sagen dem Mangobaum magische Kräfte zu. Hindus putzen ihre Zähne während heiligen Feiertagen sogar mit Mangozweigen.