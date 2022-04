Tag des deutschen Bieres: Sieben kuriose Fakten über den Gerstensaft

Die älteste Brauerei

Die älteste noch bestehende Brauerei der Welt befindet sich in Deutschland, genauer gesagt, in Bayern. Das Kloster Weihenstephan steht in Freising, nahe München. Bereits im Jahr 1040 haben die dort ansässigen Benediktinermönche das Recht erhalten, Bier zu brauen und es auszuschenken. Doch es kann davon ausgegangen werden, dass die Gläubigen schon früher damit begonnen haben. Denn schon 768 wurde in der Nähe des Klosters Hopfen angebaut, wie aus geschichtlichen Erwähnungen hervorgeht.