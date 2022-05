Tag des Wanderns: Körper und Gehirn werden «aktiviert»

Selbst bei beginnender Kniearthrose ist Wandern empfehlenswert - massvolle und nicht zu lange Wegstrecken vorausgesetzt. Ist das Patellofemoralgelenk (hinter der Kniescheibe) betroffen, so ist Bergabgehen besonders schmerzhaft. Daher in diesem Fall besser stets flache Touren mit nur wenigen Höhenmetern und wenigen Abstiegen wählen (beispielsweise Panoramawege etc.).