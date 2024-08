Tag elf im Dschungelcamp: Zickenkrieg im «Laber-inth des Schreckens»

Der elfte Tag bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) beginnt mit der Gewissheit, dass einer der Stars das Camp verlassen muss. Bei der Ekel–Prüfung «Strafgericht» hatten Gigi Birofio (25) und Giulia Siegel (49) am Vortag ihr Essens–Soll nicht erfüllt. Dementsprechend starten die beiden mit Bauchschmerzen in den Tag, während sich die Anderen fragen, wie sich durch den Abgang einer der beiden Wackelkandidaten die Tektonik der in zwei verfeindete Lager gespaltenen Gruppe verschieben wird. Oder, um es mit Eric Stehfest (35) zu sagen: «Heute entscheidet sich alles».