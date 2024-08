Tag fünf im Dschungelcamp: Der Zickenkrieg geht weiter

Auch an Tag fünf des Allstar–Dschungelcamps gehen die Zickereien zwischen DJane Giulia Siegel (49) und «Goodbye Deutschland»–Star Danni Büchner (46) weiter. Und so spaltet sich das Camp in zwei gegnerische Lager. Worum es so ganz genau geht, wird nicht richtig klar – Anlass zum Streit gibt es in der neuen Folge von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag dann im linearen Fernsehen) aber mehr als genug.