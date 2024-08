Tag neun im Dschungelcamp: Düstere Themen und leere Mägen

Im Dschungel kämpfen die Teilnehmer indes gegen Hunger und Müdigkeit. Um nicht auf der Stelle einzuschlafen, entwickelt die Gruppe verschiedene Strategien. Die einen laufen «wie in der Klinik im Kreis», Kader Loth redet in einer Tour, um nicht ins Schlummerland zu fallen und Georgina Fleur (34) – schläft einfach. Sehr zum Unmut der restlichen Gruppe. «Es nervt uns alle, sie hält sich einfach nicht an die verdammte Regel, am Tag nicht zu schlafen», so Büchner.