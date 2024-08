Tag sieben im Dschungelcamp: Alle gegen Giulia Siegel

Tag sieben bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» bei RTL+ (am 22. August um 20:15 Uhr auch im linearen Fernsehen bei RTL), was in dieser Staffel bedeutet: Eskalationsstufe sieben. Die Nerven liegen blank und die Schuldige ist mit Giulia Siegel (49) auch schon gefunden. Kader Loth (51) fasst die Extremsituation zusammen: «Wir kämpfen hier an vier, fünf Fronten gleichzeitig: Schlaflosigkeit, wenig Essen und der Kampf untereinander. Und das ist das Schlimmste.»