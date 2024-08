Tag vier im Dschungelcamp: Weicheier und mangelnder Respekt

Wenn es so weiter geht, müssen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht auf den Showkampf von Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) im September warten, bis bei RTL im TV die Promi–Fäuste fliegen. Denn schon an Tag vier des aktuellen Dschungelcamps – neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag dann im linearen Fernsehen – kochten bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» die Gemüter teils kräftig hoch.