Tag zehn im Dschungelcamp: Legat startet Schleim-Offensive

Wer gedacht hatte, dass sich das Dschungelcamp an Tag 9 zwischenmenschlich von seiner abgründigsten Seite gezeigt hatte, wurde an Tag 10 (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) eines Besseren belehrt. Nach einer anfänglichen Einschleim–Offensive von Thorsten Legat (55) erreichte der Zickenkrieg zwischen den weiblichen Camperinnen einen neuen Höhepunkt.