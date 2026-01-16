«Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse»: Wer erstach Emily?

Drehbücher, die süchtig machen

Die Qualität der Serie verdankt die Serie auch den Büchern von Mischa Zickler. Hauptdarstellerin Jasmin Gerat schwärmt: «Ich habe selten so gute Drehbücher wie die von Mischa Zickler gelesen, insofern war ich mehr als gespannt, wie es für Inés und alle anderen Figuren weitergeht.» Auch Franziska Weisz betont: «Die zwischenmenschliche Ebene ist mindestens so spannend wie die Krimiebene. Diesem Sog konnte man sich in der ersten Staffel schon nicht widersetzen. Die zweite Staffel ist tatsächlich noch spannender geworden.»