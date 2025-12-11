«Tage, die es nicht gab»: Zweite Staffel ab Februar im Ersten

Die Wartezeit hat bald ein Ende: Nach dem überraschenden Streaming–Erfolg der ersten Staffel bringt die ARD die Fortsetzung von «Tage, die es nicht gab» ins deutsche Fernsehen. Die zweite Staffel trägt den Untertitel «Tödliche Geheimnisse» und wird laut Sender ab dem 16. Januar 2026 zunächst in der ARD Mediathek verfügbar sein. Dort können Fans die acht neuen Episoden drei Monate lang auf Abruf streamen. Die lineare Ausstrahlung im Ersten folgt ab 3. Februar um 20:15 Uhr.