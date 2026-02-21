Tagelang geplant: So lief die Festnahme von Ex-Prinz Andrew ab

Experten rechnen damit, dass Andrew mindestens ein Jahr warten muss, bis er erfährt, ob Anklage wegen Amtsmissbrauchs erhoben wird. Eine Wartezeit, die den Druck auf den Ex–Prinzen weiter erhöht – bei seiner Abfahrt aus Aylsham am Donnerstagabend wirkte er laut Augenzeugen verstört und fassungslos. Unterdessen wachsen seine juristischen Probleme anderweitig ebenfalls: Die Metropolitan Police prüfe nun auch Vorwürfe, wonach Andrews ehemaliger Bekannter, der tote Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, Londoner Flughäfen für Menschenhandel genutzt haben soll. Epsteins Privatjet soll junge Frauen unter anderem nach Stansted und Luton geflogen haben. Die Polizeibehörden von Essex und Bedfordshire werten derzeit die Flugprotokolle aus.