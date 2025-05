«Tagesschau»: So hat sich Constantin Schreiber verabschiedet

Er wählte ein chinesisches Sprichwort

«Ich habe zum letzten Mal die Tagesschau präsentiert. Danke für Ihr Vertrauen in meine und unsere Arbeit. Ich wünsche Ihnen, uns allen, viele positive Nachrichten und Glauben an das Gute», sagte der 45–Jährige am Ende seiner letzten «Tagesschau», in der es unter anderem um das neue NSU–Dokumentationszentrum in Chemnitz und ARD–Recherchen zu Dopingfällen ging. Für seinen Abschied wählte er ein chinesisches Sprichwort aus: «Wohin du auch gehst, geh mit deinem Herzen. Ich finde, das ist ein guter Rat. Ich wünsche Ihnen nun zum letzten Mal einen schönen Abend.»