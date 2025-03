«Tagesschau»-Sprecher Thorsten Schröder bricht sich das Schlüsselbein

Seine für den 13. März in Kiel geplante Lesung muss Thorsten Schröder wegen der Verletzung absagen. Dies verkündet er in einer Story bei Instagram. Seine Fans in der Landeshauptstadt von Schleswig–Holstein vertröstet er auf einen Nachholtermin am 17. April. Die Lesung am 27. März in Hamburg finde aber wie geplant statt.