«Tagesschau»-Sprecherin Susanne Daubner wird Oma

Die «Tagesschau»–Sprecherin wurde 1961 in Halle an der Saale geboren, arbeitete anschliessend als Sprecherin beim Radio in der DDR und nach der Flucht für den Sender Freies Berlin (SFB). Ab 1992 war sie für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) tätig. Zum Team der ARD–«Tagesschau»–Sprecher gehört Daubner seit Januar 1999, im April desselben Jahres sprach sie ihre erste Hauptausgabe um 20 Uhr.