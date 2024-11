«Tagesthemen»: Aline Abboud kehrt nach Babypause nicht zurück

Ein neues Projekt von Abboud ist bereits in der Mache, sie hat die Kamera gegen eine Tastatur getauscht. Im Instagram–Beitrag macht sie Werbung für ihr kommendes Buch: «Barfuss in Tetas Garten – Berlin, mein Libanon und Ich». Dieses soll schon in wenigen Wochen, am 2. Januar 2025, via Ullstein Buchverlage erscheinen.