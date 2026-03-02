«Tagesthemen»-Star Jessy Wellmer bedauert Hundeverbot beim NDR

Hunde–Resonanz fehlt ihr in der Sendewoche

Inzwischen gehört die Hündin fest zum Alltag dazu. «Der Hund bekommt mein tägliches Seufzen ab. Normalerweise spreche ich nicht mit mir selbst. Das käme mir komisch vor. Wenn der Hund auf dem Sofa liegt, habe ich das Problem nicht. Dann ist jemand da.» Es gehe nicht ins Leere, was sie sage. «Der Hund atmet, er reagiert auf meine Stimme, es gibt eine Resonanz.» Wenn sie dann für ihre Arbeit von Berlin in Norddeutschland ist, spüre sie das Fehlen von Juni: «Und ich merke den Unterschied: Jede zweite Woche bin ich ohne Hund in Hamburg. Da mache ich das nicht.»