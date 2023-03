Für ihr Fitness-Training soll Kate am liebsten in den noblen «Harbour Club» in London gehen. Dort gibt es sechs Studios, etliche verschiedene Kurse, einen Swimming Pool, Tennisplätze und Spa-Behandlungen. Britischen Berichten zufolge liegt die Aufnahmegebühr bei umgerechnet rund 1.700 Euro, die monatliche Rate bei etwa 370 Euro.