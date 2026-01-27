Tai Chi Walking: Der Fitnesstrend für mehr Achtsamkeit

Lange Zeit galt das Erreichen der 10.000–Schritte–Marke als das Mass aller Dinge in der Gesundheitsvorsorge. Doch in einer Arbeitswelt, die von permanenter Erreichbarkeit und digitaler Reizüberflutung geprägt ist, verschiebt sich der Fokus. Nicht mehr die Quantität der Bewegung steht im Vordergrund, sondern die mentale Präsenz während des Gehens. Tai Chi Walking – eine meditative Geh–Technik – ist eine gute Methode, um dem allgegenwärtigen Adrenalinkick des Alltags eine gezielte Entspannung entgegenzusetzen.