Take That: Das neue Album ist fast fertig

Rund sechs Jahre nach «Wonderland», dem letzten Studioalbum, möchten Take That also schon bald neue Songs veröffentlichen. Die Arbeit an den Liedern soll mittlerweile fast abgeschlossen sein. Ob mit der angekündigten Single womöglich der kürzlich veröffentlichte «Greatest Day Remix» mit Calum Scott (34) und Robin Schulz (36) gemeint sein könnte, ist unklar.