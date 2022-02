«Tales of the Walking Dead»: Erste Cast-Mitglieder bestätigt

«Tales of the Walking Dead» nimmt weiter Gestalt an. Wie «Variety» berichtet, werden in dem «Walking Dead»-Ableger Terry Crews (53, «Brooklyn Nine-Nine»), Poppy Liu (30, «Hacks»), Parker Posey (53, «Lost in Space»), Anthony Edwards (59, «Inventing Anna») und Jillian Bell (37, «Rough Night») spielen. «Wir haben hart daran gearbeitet, einzigartige, interessante und unerwartete Charaktere für alte und neue ‹TWD›-Fans zu erschaffen, und ich bin begeistert, dass dies die Schauspieler sind, die sie zum Leben erwecken werden», erklärte Showrunnerin Channing Powell.