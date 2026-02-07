Talk-Queen Bettina Tietjen: «Mein erster Einsatz war mit Jan Hofer»

Welche witzigen oder peinlichen Momente werden Sie nie vergessen?

Tietjen: Viele! Zum Beispiel Peter Maffay – er ist ungefähr einen Kopf kleiner als ich, und als wir zusammen mit der Harley aus der Sendung fuhren, lag meine Brust praktisch auf seinem Helm. Oder der HSV–Fussballstar Manni Kaltz, von dem ich vor dem Interview gelesen hatte, dass er den Spitznamen «der Schweiger» hat. Und dann sass er da und hat tatsächlich immer nur ein, zwei Worte geantwortet. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich irgendwann nicht mehr wusste, was ich noch fragen soll, weil ich ja vom Fussball so wenig verstehe. Ich habe gedacht, die Sendung geht nie rum. Heute kann ich drüber lachen.