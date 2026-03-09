Tanja Szewczenko: Babyparty für «Let's Dance»-Profi Evgeny Vinokurov

Nun richtete sie ihr Haus für die Babyparty her. «Ich selbst bin nie in den Genuss einer solchen Party gekommen, finde es aber eine absolut süsse Idee», verriet die 48–Jährige dazu. «Kleine Geschenke wie Windeltorte oder nützliches für das Baby. Spiele wie STADT LAND BABY, Babyfotos aller oder Babybrei Sorten schmecken sind nur einige coole Ideen für einen schönen gemeinsamen Nachmittag mit lieben Menschen.» Sie gab einige Einblicke in die Veranstaltung: «Auch haben wir Bodies, Lätzchen und kleine Bauklötze bemalt, die Nina dann am Ende mit nach Hause nehmen konnte.»