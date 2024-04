Tanja Tischewitsch: Nach «Playboy» will sie wieder kleinere Brüste

Dabei machte sie selbst früh die Erfahrung, wie sehr Körper bewertet werden: «Meine Brüste waren schon in der zehnten Klasse ein Thema.» Damals sei sie im Sommer sogar zum Umziehen von der Schule nach Hause geschickt worden. «Ich hatte ein Top mit dünnen Trägern an, was meine Lehrerin ‹unangemessen› fand. Und eine Mitschülerin, die dasselbe Top mit Körbchengrösse A anhatte, musste sich nicht umziehen. Das fand ich schon ein bisschen diskriminierend.» Alle sollten sich bei dem Thema etwas entspannen, findet sie: «Es sind nur Brüste.»