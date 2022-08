Tanktop: Diese Alternative zum T-Shirt tragen wir 2022

Den Höhepunkt seiner Popularität erlebte das Tanktop - der aufstrebenden Hip-Hop-Szene sei Dank - in den Neunziger- und Nullerjahren. Zu dem Zeitpunkt hielt es auch Einzug in die Frauengarderobe. Unvergessen bleiben Kate Moss' (48) Kampagne für Calvin Klein oder Beyoncés (40) Video zu «Crazy In Love».