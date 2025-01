Tanz mit Village People: Donald Trump feiert vor Amtseinführung

Seine Tanzschritte zum Disco–Hit «YMCA» haben inzwischen Kultstatus erreicht. Am Abend vor seiner Amtseinführung am 20. Januar gab Donald Trump (78) diese an der Seite der Village People zum Besten. Der designierte US–Präsident feierte am Sonntag seine «Make America Great Again Victory Rally» in der Capital One Arena in Washington. Mit dabei waren prominente Gäste.