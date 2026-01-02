Tänzchen mit Kinderwagen: Boris Becker sendet Neujahrsgrüsse

Ein Foto zeigt das Trio beim Dinner unter freiem Himmel, während im Hintergrund das Burj Al Arab erstrahlt, eines der markantesten Wahrzeichen der Wüstenmetropole. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man die Drohnenshow am Nachthimmel sowie die drei mit Zoë im Kinderwagen lächelnd vor einem 2026–Schild. Für den besonderen Abend trug Becker Anzug mit Krawatte, seine Frau schlüpfte in ein figurbetontes Glitzerkleid.