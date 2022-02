Tänzerin verklagt Snoop Dogg wegen sexuellem Missbrauch

Snoop Dogg tritt am Sonntag beim Super Bowl auf

Snoop Dogg steht in den USA derzeit besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Am Freitag erscheint sein neues Album «B.O.D.R.», ausserdem wird er aller Voraussicht nach am Sontag beim Super Bowl neben anderen Rap-Superstars in der Halbzeitshow auftreten. Zudem wurde am Mittwoch bekannt, dass der Rapper das Kultlabel Death Row Records gekauft hatte.