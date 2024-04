Tanzstar Renata Lusin spricht offen über ihr neues Leben als Mama

In ihrer Instagram–Story erzählt die Profitänzerin: «Ich geniesse die Zweisamkeit.» Dadurch dass ihr Mann Valentin Lusin (37) tagsüber unterwegs sei und auch ihre Mama wieder abgereist sei, könne sie Stella im Moment ganz in Ruhe kennenlernen. Doch so viel zu Hause zu sein, habe für sie auch Schattenseiten: «Allgemein ist es für mich nicht so einfach, weil ich so ein Action–Mensch bin. Ich will immer raus, ich will unter die Leute. Wochenbett ist schon hart.»