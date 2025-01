Tanzt sich Diego Pooth aus dem Schatten seiner Mutter?

Neben seiner Mutter stand Diego schon früh auf den roten Teppichen – und möchte anscheinend auch gerne in ihre Fussstapfen treten. Zusammen mit Verona Pooth nahm er schon an etlichen TV–Projekten teil, etwa 2019 in der Kochshow «Grill den Henssler», 2020 bei «Die Hitwisser» und 2021 in der «80er–Show». Für «Hot oder Schrott» betätigten sie sich auch schon als Allestester. Auch in der RTL–Show «Comeback oder weg?» wirkten sie gemeinsam mit. 2020 plauderte das Mutter–Sohn–Duo im Podcast «Poothcast».