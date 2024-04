Tapferer König Charles: Seine Krebsdiagnose war ein «kleiner Schock»

Charles setzt Krebsbehandlung nach Termin fort

Seinen ersten offiziellen Termin, für den ihm die Ärzte grünes Licht gaben, wählte Charles ganz bewusst. Charles wollte der Weltöffentlichkeit zeigen, dass Früherkennung wichtig und Krebs–Behandlung möglich ist. Im Rahmen des Besuchs wurde der König zum neuen Schirmherrn von Cancer Research UK ernannt. Neben seinem Besuch im Macmillan Cancer Support dürfte Charles auch viele seiner eigenen Erfahrungen in das neue Ehrenamt einbringen. Dem ersten Anschein folgend macht der König positive gesundheitliche Fortschritte nach fast drei Monaten ambulanter Krebsbehandlung. Gleichzeitig geht die Krebstherapie auch für Charles weiter. Einer Patientin gegenüber offenbarte Charles: «Ich muss heute Nachmittag auch behandelt werden.» Nach dem Termin ist also vor der Behandlung. Charles wird weiter tapfer an seiner Gesundung arbeiten. Und die ganze Welt hält ihm für seine Gesundung die Daumen.