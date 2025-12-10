Tarantino-Kritik: Paul Dano bekommt Unterstützung von Daniel Day-Lewis

Tarantino schiesst gegen Dano

Tarantino merkte jedoch an, dass der Film «bessere Chancen auf Platz eins oder zwei hätte, wäre da nicht ein gewaltiger Fehler. Und dieser Fehler ist Paul Dano». Der Kult–Regisseur führte seine Ansichten zu Paul Dano weiter aus und liess kein gutes Haar an dem Schauspieler. Er bezeichnete Dano als den «schwächsten männlichen Schauspieler der SAG» [Screen Actors Guild, Anm. d. Red.] sowie als «den grössten Schlappschwanz der Welt».