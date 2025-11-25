Tatiana Schlossbergs Krebsdiagnose: Maria Shriver bewundert ihren Mut

Was folgte, war ein Kampf gegen die Zeit. Trotz intensiver Behandlungen kehrte der Krebs zurück. «Während der letzten klinischen Studie sagte mein Arzt mir, dass er mich vielleicht ein Jahr am Leben halten könne», schrieb die zweifache Mutter in ihrem Essay mit dem Titel «A Battle With My Blood». «Mein erster Gedanke war, dass meine Kinder, deren Gesichter permanent auf der Innenseite meiner Augenlider leben, sich nicht an mich erinnern würden.»