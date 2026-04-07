«Tatort»-Abschied in München: Fans feiern und weinen beim letzten Fall

Hoffnung auf ein Wiedersehen

Schon kurz nach der Ausstrahlung kursierten auf Instagram Spekulationen über eine Fortsetzung – als Privatdetektiv–Duo, als Spin–off, als Gastauftritt im Kroatien–Krimi. «Was für ein tolles Ende! Vielleicht gibt‹s wirklich ein Wiedersehen als kleine Reihe mit den Privatermittlern», wünschte sich ein Fan, ein anderer antwortete prompt: «Ich dachte direkt an einen Gastauftritt im ›Kroatien–Krimi' – das würde doch passen.» Wie es mit den beiden weitergeht, ist offen. In der ARD–Mediathek gibt es für Fans neben vielen alten Fällen immerhin auch noch die Doku «Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus».