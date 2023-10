«Tatort»-Abschied von Heike Makatsch erzielt Traumquote

Und das, obwohl der «Tatort» aufgrund der Sondersendungen zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern und dem Krieg in Israel erst zur ungewohnten Zeit um 20:40 Uhr startete. Obwohl der Film hohe Marktanteile erzielte, war es in absoluten Zahlen aber der bisher schwächste Berlinger–Krimi seit dem Start im März 2016. Die erste Folge «Fünf Minuten Himmel» schauten bereits starke 7,99 Millionen Menschen. Episode zwei «Zeit der Frösche» schalteten im April 2018 dann 9,01 Millionen Krimifans ein, Folge drei «Blind Date» verfolgten im Oktober 2021 immer noch 8,69 Millionen Zuschauer. Die vierte und bis gestern letzte Folge «In seinen Augen» versammelte 7,59 Millionen Krimifans vor den Fernsehgeräten. Generell haben TV–Sender mit in Summe immer weniger Zuschauern zu kämpfen, da immer mehr dem linearen Fernsehen fernbleiben und zu Streaminganbietern abwandern.