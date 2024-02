«Tatort»-Abschied von Rick Okon stiehlt Joko die Quoten-Show

Der hartumkämpfte TV–Sonntagabend ging mit deutlichem Abstand an die neue Ausgabe des Dortmunder «Tatort»: Fast acht Millionen Zuschauer schalteten bei Rick Okons (34) Abschied als Kommissar Jan Pawlak in «Tatort: Cash» im Ersten ein, wie die AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK vermeldete. Im Gesamtpublikum bedeutete das demnach mit 26,2 Prozent des Marktanteils einen klaren ersten Platz zur Primetime.