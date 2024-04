«Tatort: Angst im Dunkeln»: Gibt es wirklich Teenager-«Droppings»?

«Dropping» als bizarres Erziehungsritual

Genau wie Kommissarin Moormann werden viele «Tatort»–Fans noch nie von einem Erziehungstrend namens «Dropping» gehört haben – was daran liegt, dass es einen solchen auch nicht gibt. Die Inspiration für das Drehbuch könnte «Tatort»–Autorin Kirsten Peters über einen Artikel der «New York Times» aus dem Jahr 2019 gekommen sein, in dem unter der Überschrift «Ein eigenartiger holländischer Sommerritus: Kinder in nächtlichen Wäldern aussetzen» über die angeblich in den Niederlanden systematisch praktizierte Erziehungspraxis des «Droppings» berichtet wird.