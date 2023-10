«Tatort: Aus dem Dunkel»: So wird der letzte Fall von Heike Makatsch

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, allein schon wegen der Tatsache, dass es der letzte «Tatort» mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger sein wird. Irgendwie war das Verhältnis Makatsch und «Tatort» von Anfang an ein Missverständnis. Das grösste Problem: Keine Beständigkeit in der Rolle. In rund sieben Jahren wurden nur fünf Filme gedreht, mit wechselnden Kollegen und Teams an unterschiedlichen Orten. So kann sich keine Rolle entwickeln, wofür Makatsch als immer noch überzeugende Ellen Berlinger überhaupt nichts kann.