«Tatort» aus Münster: 11,8 Millionen schalteten bei «Fiderallala» ein

Der «Tatort» aus Münster mit dem Titel «Fiderallala» hat am 6. April die bislang höchste «Tatort»–Reichweite des Jahres erreicht. 11,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt am Sonntagabend ein – was für den Quotengaranten eher Durchschnitt bedeutet. Schliesslich erreichte man auch schon häufiger mehr als 13 Millionen. Dennoch können sich Jan Josef Liefers (60) und Axel Prahl (65) über einen Rekord freuen.