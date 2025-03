«Tatort»-Aussteiger Axel Milberg schiesst gegen Kritiker der Krimireihe

Zu viele Krimis im TV

Bei aller Verteidigung des «Tatort»–Formats geht Milberg mit dem allgemeinen Krimi–Überangebot im Fernsehen jedoch hart ins Gericht. «Ehrlich gesagt: Es gibt zu viel davon», erklärte er. «Mord am Hafen, im Norden, auf Inseln, Halligen, im Gebirge, Nordic Crime, Crime and Nature, Mord in Amsterdam, Marseille und Triest, Venedig schon immer – eigentlich reichen doch die Nachrichten um 20:15 Uhr, dass man sich im Sessel krümmt.»